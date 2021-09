Sono ufficialmente iniziate le riprese di Drag Race Italia e Tommaso Zorzi, che è uno dei giudici insieme a Chiara Francini e Priscilla, ha raccontato su Instagram com’è stato il primo giorno di riprese.

“Sono reduce dalla prima riunione di scaletta, abbiamo visto la prima puntata e sarà fighissima” – ha dichiarato, come riportato da BlogTivvu.com – “Ho visto anche per la prima volta il set e tutti gli spazi. E dato che Drag Race è un format internazionale vuole che tutti gli spazi del mondo siano simili quindi mi ha fatto strano entrare dentro e mi fa sembrare tutto improvvisamente vero”.

Anche Drag Race Italia avrà quindi una Werk Room rosa con i tavoli in mezzo alla stanza e gli specchi su una parete.

“Drag Race assorbirà tipo il 99,9% della mia vita. Fate conto che giriamo ogni giorno, in un mese avrò solo due o tre giorni liberi. Giriamo dalle 9 del mattino alle 9 di sera, è un programma totalizzante”. – e ancora – “È un programma complicato e abbastanza lungo. Poi le ragazze hanno bisogno di fare le prove e durano almeno un paio di giorni perché devono avere tempo per confezionare i vestiti e eseguire ciò che richiede la prova”.

Sono eccitatissimo, non vedo l’ora di vederlo.

“Nel format, le drag queen concorrenti vengono giudicate per le loro performance e per loro doti di intrattenitrici, sfidandosi tra loro. Al termine di ogni episodio, una concorrente viene eliminata. Nell’edizione italiana, l’ultima drag queen rimasta verrà incoronata Italia’s Next Drag Superstar e vincerà 30.000 euro. Ma anche una fornitura di cosmetici per un anno e una corona e uno scettro di Fierce Drag Jewels. Durante ogni puntata, verranno mostrate anche scene inedite e scene tratte dal backstage nell’intermezzo Untucked. Il reality show è diviso in tre fasi, La Mini Sfida, La Sfida Principale e L’Eliminazione”.