Drag Race Italia a novembre diventerà realtà su Discovery+ (e Real Time) e come spoilerato in anteprima da Tommaso Zorzi le riprese dureranno esattamente un mese ed inizieranno il prossimo 2 settembre.

“Io che tra una settimana mi trasferisco a Roma e sono ancora in vacanza senza aver fatto mezza valigia. Vado giù il 2 settembre e devo stare un mese per girare Drag Race che arriva in Italia ed io farò parte dei giudici ed è uno dei miei programmi televisivi preferiti ed io non vedo l’ora!”.

Tommaso Zorzi ha poi aggiunto: “Ci rendiamo conto di cosa sta succedendo? E comunque non finisce con Drag Race, vi deve tremare il cul* quest’anno“. Al momento, oltre Drag Race Italia, non è stata confermo nessun programma con l’ex gieffino, ma sarà solo questione di tempo.

Considerando che a giorni inizieranno le riprese significa che il cast delle 10 drag queen che scenderanno in pista durante la prima stagione è già stato chiuso. Chi saranno? Nel dubbio vivo per la puntata dedicata allo Snatch Game che me la immagino più o meno così:



In giuria a Drag Race oltre Tommaso Zorzi anche Chiara Francini e Priscilla.

Il video di quando Priscilla di Drag Race Italia vinse Miss Drag Queen Italia nel 2007 * https://t.co/NRItuXZuHe #DragRaceItalia https://t.co/F0QF3Cvis9 — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 11, 2021

Drag Race Italia, come funziona il format

Nel format, le drag queen concorrenti vengono giudicate per le loro performance e per loro doti di intrattenitrici, sfidandosi tra loro. Al termine di ogni episodio, una concorrente viene eliminata. Nell’edizione italiana, l’ultima drag queen rimasta verrà incoronata Italia’s Next Drag Superstar e vincerà 30.000 euro, una fornitura di cosmetici per un anno e una corona e uno scettro di Fierce Drag Jewels. Durante ogni puntata, verranno mostrate anche scene inedite e scene tratte dal backstage nell’intermezzo Untucked. Il reality show è diviso in tre fasi, La Mini Sfida, La Sfida Principale e L’Eliminazione.