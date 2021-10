Drag Race Italia a novembre diventerà realtà e proprio oggi i profili ufficiali del programma hanno divulgato il video con le 8 sagome delle 8 protagoniste della prima stagione. Chi sono? Online sono trapelati molti nomi, fra i più quotati troviamo Angel McQueen, Divinity, Enzo El Kim, Farida Kant, Gioffré, La Diamond, Lalique Chouette e Luquisha Lubamba.

Fra gli ospiti spoilerati anche Donatella Rettore e Giancarlo Commare, attore visto nel film Maschile Singolare.

“Nel format, le drag queen concorrenti vengono giudicate per le loro performance e per loro doti di intrattenitrici, sfidandosi tra loro. Al termine di ogni episodio, una concorrente viene eliminata. Nell’edizione italiana, l’ultima drag queen rimasta verrà incoronata Italia’s Next Drag Superstar e vincerà 30.000 euro. Ma anche una fornitura di cosmetici per un anno e una corona e uno scettro di Fierce Drag Jewels. Durante ogni puntata, verranno mostrate anche scene inedite e scene tratte dal backstage nell’intermezzo Untucked. Il reality show è diviso in tre fasi, La Mini Sfida, La Sfida Principale e L’Eliminazione”.