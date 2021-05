Drag Race Italia diventerà realtà, parola di Davide Maggio, che nel corso di questi giorni ha anche svelato quale società di produzione lo produrrà: si tratta della Ballandi Multimedia del compianto Bibi Ballandi che vanta nel proprio portfolio numerosi programmi cult di Rai Uno, come Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e Ti lascio una Canzone di Antonella Clerici.

Ah, ho dimenticato di dirvi che #DragRaceItalia sarà prodotto da @ballandi. https://t.co/H88lQXTKBR — Davide Maggio (@davidemaggio) May 27, 2021

Drag Race Italia sarà prodotto per Discovery (e presumibilmente sarà trasmesso da Real Time o caricato on demand su Discovery+) e le registrazioni dovrebbero partire a settembre, per poi andare online nella primavera del 2022, se tutto va bene.

Come i suoi fratelli Drag Race Holland e Drag Race España, anche Drag Race Italia avrà una struttura simile con un conduttore e tre giudici fissi.

Drag Race Italia, chi sarà la seconda giudice?

Davide Maggio, che ha lanciato in esclusiva la notizia, ha rivelato che le tre figure cercate per il ruolo dei giudici sarebbero un influencer gay, una donna molto vicina alla comunità LGBT ed una drag queen. E se a ricoprire il primo ruolo sarà Tommaso Zorzi, gli altri due sono tutt’ora top secret.

Alla luce di ciò non è da escludere quindi che la “donna molto vicina alla comunità LGBT” venga pescata in casa fra i volti noti di Real Time e Discovery+. Chi potrebbe essere? Le più quotate potrebbero essere Csaba dalla Zorza di Cortesie per gli ospiti, Nina Palmieri di Naked Attraction Italia, Katia Follesa di Cake Star, Benedetta Parodi di Bake Off Italia o Giulia De Lellis di Love Island.