Drag Race Italia, che debutterà su Discovery+ il prossimo 19 novembre, ha iniziato la sua massiccia promozione e dopo aver annunciato il cast oggi la produzione ha comprato varie pagine pubblicitarie sui quotidiani nazionali.

In una pagina c’è l’intero cast di concorrenti con i tre giudici, ovvero Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi, mentre nell’altra una chiara frecciatina all’affossamento del DDL Zan in Senato ed agli orrendi applausi dei senatori di destra.

A complimentarsi con questa promozione anche Selvaggia Lucarelli, da sempre vicina alla comunità LGBT+

Ava Hangar

Divinity

Elecktra Bionic

Enorma Jean

Farida Kant

Ivana Vamp

Le Riche

Luquisha Lubamba

the cats of #DragRaceItalia is on one of the most important Italian newspapers !! I am so proud of all of them !!😭👏🏻💗 this is so beautiful to see after the #DDLZan ’s repeal! 👑🇮🇹 #DragRace #DragRaceUK #CanadasDragRace #LeggeZan pic.twitter.com/0JtKHzbjXn

— Best of RuPaul’s Drag Race – 🇮🇹 (@bestofrpdr) October 30, 2021