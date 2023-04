Drag Race Italia: Priscilla rivela se ci sarà nella terza stagione

Drag Race Italia è stato rinnovato per una terza stagione, ma questa volta non andrà più in onda su Discovery+, ma su Paramount+. Con il passaggio del reality dal gruppo Discovery a quello Paramount che fine farà la giuria composta da Priscilla, Tommaso Zorzi e Chiara Francini?

Il primo a parlare di sostituzione è stato il giornalista Andrea Conti su Twitter. “Dopo due stagioni non proprio esaltanti, la terza di Drag Race Italia sbarcherà prossimamente su Paramount+. Addio quindi a Warner Bros Discovery. Giuria rinnovata e si spera che lo show sia più aderente al format originale per qualità e casting”. Quando però gli è stato chiesto se la giuria sarà rinnovata totalmente o parzialmente, Conti ha risposto: “Qualcuno rimane”.

Capire dai movimenti social chi potrebbe essere sostituito è però difficile, dato che sia Tommaso Zorzi, sia Priscilla, sia Chiara Francini hanno promosso su Instagram l’arrivo della nuova stagione e l’apertura dei casting. Avrebbe senso per loro promuovere un programma da cui non sono stati riconfermati? Assolutamente no. Per questo motivo non sarebbe da escludere la riconferma di tutti e tre con magari un innesto. Nella versione spagnola, infatti, i giudici fissi sono quattro con un quinto a rotazione.

Drag Race Italia: Priscilla rivela se è stata confermata per la terza stagione

L’unica certezza è che Priscilla ci sarà, come ha implicitamente ammesso durante una chiacchierata con Gay.it: “Bocca cucita! Per la terza stagione dovete aspettare ancora un pochino. Vi faremo sapere! Sappiamo che ci sarà, sono stati aperti i casting, sappiamo che non saremo più su Discovery+ ma su Paramount+, per ora basta, solo questo. Non posso dire altro, queste sono le notizie ufficiali!“.

Quel “sappiamo che non SAREMO più su Discovery+” è stata la sua conferma.