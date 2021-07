Drag Race Italia deve ancora iniziare (da poche settimane sono partite le prime fasi di casting) ma abbiamo già assistito ad un paio di gay drama. Andiamo con ordine.

Il primo è nato quando è stata annunciata la giuria e parte dal fandom del programma si è scagliato contro Tommaso Zorzi aprendo addirittura petizioni online per rimuoverlo. Dramma nato e morto nel giro di qualche giorno perché in occasione dei palinsesti di Discovery, il team di Drag Race Italia si è dichiarato convinto della scelta fatta ed il gieffino non corre il rischio di perdere il posto.

Il secondo è invece di oggi, come riportato da IsaeChia, e vedrebbe Priscilla aver messo un like su Instagram in un post contro lo stesso Tommaso Zorzi. Dramma nel dramma.

Nel dettaglio il like di Priscilla appare sotto un post di una drag queen che avrebbe sostenuto di aver rifiutato di partecipare al programma proprio a causa della presenza di Tommaso Zorzi in giuria.

“So che penserete: hai perso un’occasione, potevi fare parte di Drag Race Italia. Facciamo che cambiamo la giuria? perché se resta questa io non mi faccio mica giudicare. No, mi dispiace. Ci deve essere una giuria in cui almeno un pochino ci credo e da cui posso essere giudicata. Prego, Drag Race è tutto vostro, godetevi sta m***a”.

Drag Race Italia, Priscilla e Tommaso Zorzi chiariscono

Il like di Priscilla a questo sfogo ha fatto ovviamente discutere e lei stessa qualche ora dopo è intervenuta parlando di attacco hacker al suo profilo Instagram.

“Sono tornato in possesso del mio profilo Instagram che era stato hackerato.” – ha scritto Priscilla – “Ovviamente like improbabili a profili assurdi di haters, unfollow, ecc, non sono dipesi da me, ma da qualche simpaticone“.

Lo stesso Tommaso Zorzi ha etichettato questa notizia come una semplice “Fake News”. Quel che è certo è che nel bene o nel male, purché se ne parli. Ed a livello di polemiche Drag Race Italia ha iniziato benissimo.