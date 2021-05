Mercoledì scorso è arrivata la notizia che finalmente avremo Drag Race Italia. Davide Maggio ha svelato che tra i giudici molto probabilmente ci sarà anche Tommaso Zorzi ed è scoppiato il caos. Sono nate addirittura delle petizioni contro il vincitore del GF Vip, ma il peggio si è scatenato su Twitter dove dei folli hanno massacrato Zorzi arrivando a scrivere “vorrei prenderlo a cazzotti”, “merita solo calci”, “cess0 ratto p***o dio”.

Proprio in merito a questa polemica sono intervenute le Karma B, che in molti vorrebbero in giuria o al timone di Drag Race Italia. Le due famose drag queen si sono dette onorate di queste attenzioni ed hanno invitato i fan del programma a darsi una calmata e smetterla di vomitare odio sui social.

“In queste ultime ore si è scatenato il web sulla fuga di notizie riguardante una versione italiana di RuPaul’s Drag race e sul suo ipotetico giudice Tommaso Zorzi. Da persone tirate in ballo praticamente su ogni post sul tema, vogliamo dire la nostra.

Siamo felici e commosse da questa ondata di amore che abbiamo ricevuto. Parliamo dall’edizione di Drag Race Italian. Siamo state tirate in ballo da tantissime persone, la cosa ci ha sorpreso, gratificato e commosso. L’unica cosa che ci ha amareggiato è vedere come il nome di una persona, annunciato come possibile giudice, abbia scatenato questa reazione aggressiva, violenta, che non crediamo sia opportuna. Si possono manifestare supporto e sostegno senza per forza attaccare o denigrare le persone che per qualche motivo non ci sono gradite e che non sono mai avversari.

Capiamo perfettamente cosa voglia dire avere un Drag Race Italia per la prima volta, se si farà sarà bellissimo, a prescindere se ci saremo noi, per la rappresentanza della nostra comunità. Ma dobbiamo ricordarci che questa attesa di 10 anni per avere questo format non deve trasformarsi in qualcosa di amaro. Speriamo di esserci, inutile nasconderci che ci farebbe piacere esserci. Ci sono anche altri colleghi illustri della nostra comunità, come Pietro Turano, Immanuel Casto, Drusilla, Myss Keta, Stefanie Glitter, Vladimir Luxuria, tutti personaggi importantissimi della nostra comunità che sono nomi che la rappresentano. Siamo in tanti, siamo belli ma cerchiamo anche di essere belli quando ci esprimiamo sui social. Cerchiamo in questo di essere diversi, di trattare gli argomenti e le persone con il rispetto che meritano, come vorremmo fosse fatto nei nostri confronti. Emaniamo positività“.

E restando sui nomi citati dalle Karma B, direi che anche Casto è interessante e potrebbe regalare gioie in un programma come Drag Race Italia. Voi chi vorreste vedere accanto a Tommaso Zorzi?

comunque per me il panel ideale di Drag Race Italia sarebbe à la canadese, senza UN giudice ma con co-giudici. in particolare, amerei le Karma B, Costantino della Gherardesca e Vittoria Cabella. — sebs (@ilfusebs) May 27, 2021

Ma se facessimo drag race Italia con le Karma B o Drusilla Foer come host, Stefania Orlando o Myss Keta come Michelle Visage e Immanuel Casto come Ross/Carson? No? Sarebbe troppo bello per essere vero 😭 — 🐍 Amethyst 61%🐍 (@Amethys57566092) May 27, 2021

Drag Race Italia: l’appello delle Karma B.