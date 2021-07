Drag Race Italia a novembre debutterà su Discovery+ per sei settimane consecutive e questa estate gli autori del programma stanno cercando in lungo e largo le prime 10 drag queen che formeranno il cast della prima edizione.

I fan italiani del programma di RuPaul, alla notizia di una versione tricolore, si sono un po’ allarmati e questa settimana a tranquillizzarli c’ha pensato il settimanale Chi, che ha così scritto nero su bianco:

“Il talent show avrà come protagoniste 10 drag queen nostrane scelte fra quelle che, in questi giorni, stanno prendendo d’assalto i contatti mai forniti dal programma. Il format di RuPaul prevede, per le versioni che ne hanno acquistato i diritti (Spagna, Olanda e appunto, Italia), l’esecuzione dell’originale, perfetta e senza sbavature. Insomma: non si può sbagliare, bisogna eseguire le stravaganti prove e le gare ideate da RuPaul”.

Infine ha svelato anche una clausola del programma:

La regina di Mykonos è nata però in Campania ed è italiana al 100%. Con lei ci saranno Chiara Francini e Tommaso Zorzi.

“Priscilla e Mariano sono le due facce della stessa medaglia, sono attaccate.. ma di schiena, quindi non si incontrano mai faccia a faccia” – ha dichiarato Priscilla in una intervista del 2019 – “Mariano è diverso da Priscilla è discreto, calmo non ama la confusione. Priscilla è la parte esagerata. C’è tanto di Priscilla in Mariano; c’è la disciplina, la serietà e l’intelligenza. Priscilla è costruita da me e mi fa vivere la mia parte stravagante e forse per questo, per compensare, nel privato sono così tranquillo“.