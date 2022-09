Drag Race Italia, il nuovo video promo svela l’identità delle 10 protagoniste

A ottobre (il giorno non è dato sapere) tornerà Drag Race Italia con la seconda stagione.

Sarà un’edizione più lunga (le puntate saranno nove, non più sei) e con più concorrenti (le drag queen in gara saranno dieci e non più otto). Confermati invece i tre giudici Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi.

Scaldate i motori… #DragRaceItalia sta tornando!🏁 La nuova stagione ad ottobre su #discovery👑

Riconosci le nostre Queen?! pic.twitter.com/cvAX6oywao — Drag Race Italia (@dragraceit_real) September 29, 2022

Oggi i profili social della trasmissione hanno spoilerato le sagome delle nuove concorrenti e indovinarle per i fan di Drag Race Italia è stato un gioco da ragazzi. C’è Baye Dame Dia (già visto al Grande Fratello di Barbara d’Urso) che parteciperà nelle vesti del suo alter ego drag, Obama The Queen; La Petite Noire (vista a Tu Si Que Vales ed a Primo Appuntamento Crociera con Flavio Montrucchio); Nehellenia (anche lei vista a Tu Si Que Vales); La Diamond, Skanda Love, Tanissa Yoncé, Aura Eternal, Narciso, Gioffrè e Panthera Voice, quest’ultima figlia di Ava Hangar.

Sulla carta Nehellenia e La Petite Noir sembrerebbero essere le più complete e quindi candidate alla vittoria; La Diamond la più bella; Aura Eternal la più fishy; Gioffrè la più esperta nel makeup; Narciso la più intonata e Obama la prima ad andarsene.