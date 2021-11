Drag Race Italia è diventato realtà.

A distanza di un anno da quando chiesi a gran voce l’arrivo di una versione tricolore dello storico format americano RuPaul’s Drag Race, Discovery+ mi ha accontentato ed ha chiamato a rapporto otto splendide drag queen per concorrere al titolo di Italia’s First Drag Superstar.

Alla conduzione, come sappiamo, il terzetto composto da Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi, mentre in giuria al loro fianco si alterneranno di volta in volta due ospiti d’onore. Fra loro Cristina D’Avena, Giancarlo Commare, Donatella Rettore, Ambra Angiolini, Nick Cerioni e Vladimir Luxuria.

Come annunciato in conferenza stampa la terza puntata sarà dedicata a Raffaella Carrà. A tal proposito ci sarà in collegamento anche Tiziano Ferro, che alla Raffa nazionale dedicò il singolo E Raffaella è mia.

Drag Race Italia, il cast

Ai provini si sono presentate più di 1000 drag queen, fra loro ne sono state scelte solo 8.

Ava Hangar, 36 anni di Carbonia, che si definisce “una drag rassicurante, una soubrettona svampita che non spaventa la gente”; Divinity, 27 anni di Napoli, con tante ambizioni ma soprattutto con tanta voglia di riscatto porta l’orgoglio napoletano a Drag Race Italia; Elecktra Bionic, 27 anni di Torino, posata, misurata, elegante e … giunonica con gli oltre 2 metri che raggiunge con i tacchi; Enorma Jean, 46 anni di Milano, della “old generation” e’ molto sicura di sé stessa, la sua caratterizzazione si sposa con quella di una sciura milanese un po’ snob; Farida Kant, 33 anni di Lecce, sofisticata, costumista, ballerina è una drag queen che ama stuzzicare per cercare le reazioni più impreviste; Ivana Vamp, 32 anni di Arezzo, è imponente, simpatica, con uno sguardo rivolto al passato e le mani che cuciono abiti che strizzano l’occhio all’Haute Couture; Le Riche, 35 anni di Palermo, è la muscle drag del cast, una trasformista a cui piace giocare con gli abiti e stupire con inaspettati cambi; Luquisha Lubamba, 33 anni di Bologna, è una drag prorompente, svampita quanto basta, che riesce a spiazzare con le sue performance e i suoi look.