Drag Race Italia è tornato su Real Time con la quinta puntata in chiaro.

Se la scorsa settimana la quarta puntata di Drag Race Italia ha totalizzato come ascolti 332.000 telespettatori e 1,4% di share, questa settimana le avventure delle queens sono state seguite da 293.893 telespettatori, pari al 1,19% di share.

Le puntate di Drag Race Italia, bisogna sottolinearlo, sono disponibili già da un paio di mesi sulla piattaforma di Discovery+ e su Tim Vision. Queste quindi, nonostante siano a tutti gli effetti delle prime tv, sarebbero da considerarsi delle repliche.

Drag Race Italia | Ascolti su Real Time

1^ puntata: 353.000 telespettatori, 1,5% di share

2^ puntata: 284.000 telespettatori, 1,2% di share

3^ puntata: 280.000 telespettatori, 1,1% di share

4^ puntata: 332.000 telespettatori, 1,4% di share

5^ puntata: 293.893 telespettatori, 1,19% di share

Cosa è successo nella quinta puntata

Cosa è successo nella quinta puntata? Dopo il double sashay away della scorsa settimana le queens sono state chiamate a fare una minichallenge sulla lingua italiana. A vincere è stata Ava Hangar. A sorpresa sono poi arrivati i loro amici e fidanzati per la maxichallenge che consisteva nel trasformare in drag il proprio partner realizzandone una damigella. A vincere la sfida delle spose è stata Farida Kant, mentre al lipsync finale sono finite Luquisha Lubamba e Ava Hangar, che ha avuto la peggio ed è stata eliminata.