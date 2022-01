Drag Race Italia è tornato su Real Time con la quarta puntata in chiaro.

Se la scorsa settimana la terza puntata di Drag Race Italia ha totalizzato come ascolti 280.000 telespettatori e 1,1% di share, questa settimana le avventure delle queens sono state seguite da 332.000 telespettatori, pari al 1,4% di share.

Le puntate di Drag Race Italia, bisogna sottolinearlo, sono disponibili già da un paio di mesi sulla piattaforma di Discovery+ e su Tim Vision. Queste quindi, nonostante siano a tutti gli effetti delle prime tv, sarebbero da considerarsi delle repliche.

Drag Race Italia | Ascolti su Real Time

1^ puntata: 353.000 telespettatori, 1,5% di share

2^ puntata: 284.000 telespettatori, 1,2% di share

3^ puntata: 280.000 telespettatori, 1,1% di share

4^ puntata: 332.000 telespettatori, 1,4% di share

Cosa è successo nella quarta puntata

Cosa è successo nella quarta puntata? A vincere l’episodio è stata Le Riche che ci ha regalato una splendida Valeria Marini allo Snatch Game ed un outfit anni ’80 in versione Jem & le Hologram. La minichallenge ha invece visto le drag queen truccarsi al buio: a trionfare a mani basse è stata Elecktra Bionic. Dopo l’eliminazione di Ivana Vamp, questa puntata ha visto ben due sashay away. Il primo ai danni di Enorma Jean, squalificata per aver alzato i toni contro la produzione durante un momento di backstage, mentre il secondo a discapito di Divinity.

La prima drag ad abbandonarci oggi è @Enorma_jean. 💔 Grazie per aver condiviso la tua storia con la famiglia di #DragRaceItalia. In bocca al lupo per tutto! 💖 #RealTime #canale31 pic.twitter.com/jDN1DHWfYJ — Real Time (@realtimetvit) January 30, 2022

La sua simpatia sarà impossibile da dimenticare. 💖 @DivinityDRI è la seconda eliminata di questa puntata di #DragRaceItalia e sarà ospite di @tommaso_zorzi durante l’ #AfterTheRace, tra pochissimo su #RealTime #canale31 pic.twitter.com/z06t8QYFiV — Real Time (@realtimetvit) January 30, 2022