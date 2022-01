Drag Race Italia ieri sera ha debuttato in chiaro su Real Time (ed a sorpresa anche sul canale Nove) dove ha totalizzato 550.000 telespettatori ed il 2,3% di share, nel dettaglio su Real Time la prima puntata è stata seguita da 353 mila telespettatori (1,5% di share), mentre su Nove da 197 mila telespettatori (0,8% di share).

Sono ascolti buoni o no? Questi numeri oggi hanno fatto molto parlare. Giuseppe Candela di Dagospia su Twitter li ha etichettati come “flop” parlando di “facile gridare al successo sulle piattaforme con i dati coperti”, mentre Dimitri Cocciuti, capoprogetto proprio di Drag Race Italia, ha ringraziato per gli ascolti sottolineando picchi e target.

“Grande successo ieri sera per il debutto in chiaro di Drag Race Italia! Ma leggiamoli questi dati: 567mila spettatori (2.63 simulcast) ci hanno scelto, con picchi di 706 mila, boom sul target giovane (9%) e sui social. Risultato top per After The Race con 1.80%”.

Flop di ascolti per #DragRaceItalia: 1,5% su Real Time e 0,8% su Nove. Facile gridare al successo sulle piattaforme con i dati coperti… — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 10, 2022

Grande successo ieri sera per il debutto *in chiaro* di #DragRaceItalia !Ma leggiamoli questi dati:567mila spettatori (2.63 simulcast) ci hanno scelto,con picchi di 706k,boom sul target giovane (9%)e sui social.Risultato top per #AfterTheRace con 1.80%.Grazie🏳️‍🌈❤️#facciamorumore pic.twitter.com/UWILrjFgHj — Dimitri Cocciuti (@dimitricocciuti) January 10, 2022

Drag Race Italia, Real Time segna 1,5% di share: invariato rispetto alla scorsa settimana

La prima puntata di Drag Race Italia su Real Time non era in realtà inedita ai fan della trasmissione, dato che è disponibile sul catalogo di Discovery+ dallo scorso 19 novembre. Vero quindi che chi voleva vederla ha avuto un mese e mezzo di tempo per recuperarla online. E chi l’ha vista ondemand un mese fa difficilmente ieri sera ha sentito l’esigenza di recuperarla in tv.

Per avere però un quadro sugli ascolti di Real Time e Nove vi allego qua sotto gli ascolti di domenica scorsa: sul canale Nove è andato in onda Aldo, Giovanni e Giacomo: Anplagghed che è stato seguito da 701.000 spettatori (3.2% di share); mentre su Real Time un episodio di 90 Giorni per Innamorarsi: Vita da Single che ha interessato 340.000 spettatori (1.5% di share). Gli ascolti su Real Time, quindi, sono rimasti invariati rispetto a domenica scorsa.