Ieri l’ufficio stampa di Drag Race Italia ha rilasciato un comunicato stampa pomposo per festeggiare i numeri del debutto del programma, ma nonostante le recensioni positive ottenute da critica e fan, qualcuno ha ovviamente storto il naso. Quel qualcuno risponde al nome di Salvo Veneziano, imprenditore ed ex concorrente del Grande Fratello, edizione Nip e Vip.

Dall’alto della sua cultura del mondo LGBT l’ex vippone ha pubblicato su Instagram Stories un frame della prima puntata con tanto di commento tecnico: “Bel programma, tutti vestiti a carnevale“, con aggiunta di una dozzina di emoji che vomitano schifate perché sono un po’ come le corna di Giulia De Lellis, stanno bene su tutto.

Drag Race Italia però, al di là delle critiche di chi scambia per “carnevale” l’arte drag, macina consensi ed applausi e le protagoniste sono una più brava dell’altra.

Raga gente come Salvo va educata non schifata. L’arte drag è ancora sconosciuta per molti e spaventa. Se facciamo guerre e allontaniamo invece di renderci accessibili e dare modo di comprendere, non si va da nessuna parte. #DragRaceItalia — SakamichiFanatic46 (@Stefano37379890) November 23, 2021

Drag Race Italia, le Queens alle loro prime apparizioni pubbliche

Proprio come succede in America, anche nel nostro paese le otto protagoniste della prima edizione sono diventate dei personaggi pubblici, per questo motivo hanno già iniziato a partecipare ad eventi e manifestazioni. Da annotare Elecktra Bionic e Luquisha Lubamba alla premiere di Encanto, il nuovo film Disney.