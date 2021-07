In attesa di scoprire il cast della prima edizione di Drag Race Italia (dovrebbero essere in totale 10 concorrenti), online sono emerse alcune anticipazioni.

Come già sapevamo le puntate saranno caricate settimanalmente su Discovery+ (servirà quindi sottoscrivere un abbonamento alla nota piattaforma streaming) e – al contrario di quanto successo con Love Island Italia – non approderanno su Real Time il giorno dopo, bensì ad un mese di distanza dalla proclamazione della vincitrice. A differenza sempre del programma di Giulia De Lellis, le puntate non saranno mandate in onda nel pre-serale ma addirittura in prima serata. Dimostrazione che Discovery crede molto nel progetto Drag Race.

Le registrazioni dello show si terranno dal 6 settembre al 1^ ottobre, mentre la prima puntata sarà caricata su Discovery+ a novembre (per sei settimane, fino alla fine di dicembre).

Discovery+ ha già iniziato i provini (il cast sarà chiuso presumibilmente a fine agosto) e nonostante alcune polemiche pare che l’email sia stata presa d’assalto.

Drag Race Italia, RuPaul ospite della prima puntata?

Non è finita qua però, perché sembrerebbe che l’ospite d’onore della prima puntata sia proprio RuPaul in persona. Ovviamente – e questo lo scrivo io senza avere nessuna notizia a riguardo – ma credo che la puntata dedicata a Raffaella Carrà sia già in cantiere. Immagino già una Notte dalle mille Raffaella, come già fatto in America con Madonna. Sarebbe grave il contrario.

