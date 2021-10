Drag Race Italia sta per diventare realtà e dopo aver scoperto le sagome delle otto drag queen protagoniste, oggi il profilo ufficiale del programma ha annunciato i nomi dei quattro membri della Pit Crew. Perché ovviamente non esiste Drag Race senza Pit Crew.

Drag Race Italia: svelate le sagome delle 8 concorrenti * https://t.co/NRItuXZuHe #DragRaceItalia https://t.co/p5pymIiJkk — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 15, 2021

La Pit Crew (nella versione doppiata dell’originale, Netflix li ha trasformati come ‘mucho macho al bacio‘) è un cast di manzi addominalati (come direbbe Barbara d’Urso) che accompagna le drag queen nelle varie prove, che siano mini challenge o maxi challenge. In America ovviamente sono una dozzina, noi ne abbiamo quattro. Ma meritano tutti.

Drag Race Italia, i membri della Pit Crew

I loro nomi sono Riccardo Trulli, Marco Foltran, Marco Da Roit e Gigi Kalja.

Chi sono invece le 8 concorrenti protagoniste della prima stagione di Drag Race Italia? Online sono trapelati molti nomi, fra i più quotati troviamo Angel McQueen, Divinity, Enzo El Kim, Farida Kant, Gioffré, La Diamond, Lalique Chouette e Luquisha Lubamba. Purtroppo però al momento nessuno è stato ufficialmente confermato. Non ci resta che attendere.

Come funziona il format