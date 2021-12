Drag Race Italia questa sera a mezzanotte caricherà la terza puntata (che sarà dedicata a Raffaella Carrà) e quale occasione migliore di questa per farci un po’ i fatti delle queens? Bazzicando sui loro profili social ho infatti scoperto che la metà di loro sono fidanzate, mentre l’altra metà non si è esposta pubblicamente. Se hanno un compagno, quindi, non è dato saperlo.

Luquisha Lubamba

La più romantica sui social è senza dubbio Luquisha Lubamba che da un anno e mezzo è fidanzata con un moraccione. “Sei la cosa più bella che mi sia capitata in questo anno di merda“, ha scritto a Capodanno. “12 mesi fa non avrei mai immaginato che avremmo formato una famiglia così bella! Oggi, un anno di noi“, in occasione dell’anniversario. “Quanto mi sento fortunato a condividere con te il periodo più bello della mia vita“, ha infine scritto in occasione della prima puntata di Drag Race Italia.

Le Riche

Di poche parole Le Riche, che da un po’ di tempo è fidanzata con un ragazzo all’apparenza molto atletico. Dai social non è dato sapere da quanto tempo stanno insieme, né ho letto dediche d’amore pubbliche.

Farida Kant

Anche Farida Kant è felicemente fidanzata con un uomo (all’apparenza più grande di lei) che cura molto la sua barba. Anche in questo caso non è dato sapere da quanto stanno insieme.

Enorma Jean

La queen di Drag Race Italia che da più tempo è fidanzata è senza dubbio Enorma Jean che sta insieme al suo compagno da ben 15 anni. Proprio in queste ore ha scritto un bellissimo post a lui dedicato:

“Ricordo a tutti che in Italia non ci si sposa tra omosessuali. Che gli omosessuali non adottano. Agli omosessuali il diritto nega la famiglia. Ma noi ci amiamo lo stesso. Noi ci amiamo da 15 anni. In salute e malattia, in ricchezza e in povertà. Nella buona e nella cattiva sorte”.