Tommaso Zorzi sarà uno dei tre giudici della prima edizione di Drag Race Italia? Il suo nome, anticipato da Davide Maggio, al momento non è stato confermato da Discovery che ha acquistato i diritti per produrre e trasmettere lo storico reality sulle drag queen.

Una fan del programma ha infatti contattato via social il servizio clienti di Discovery+ e questa – in merito ad una domanda proprio su Tommaso Zorzi e sulla petizione creata per estrometterlo dallo show – è la risposta che le hanno dato:

“Grazie per aver contattato il servizio clienti di Discovery+ Italia. Ti informiamo che c’è stata una fuga di notizie per il programma Drag Race e ad oggi ancora nulla è confermato: né data di uscita, né presentatori, né giudici di gara. Se ci saranno novità a riguardo saranno riportate sui nostri canali ufficiali e non da pagine web o social esterne a Discovery+“.

Una risposta che implicitamente conferma l’arrivo di Drag Race Italia ma nulla di più. Il nome di Tommaso Zorzi fra il parterre dei giudici, quindi, resta ad oggi un’indiscrezione lanciata da Davide Maggio che però – ad onor del vero – quando dà delle anticipazioni le dà sempre giuste. Ovviamente non sappiamo se l’ex gieffino ha già firmato il contratto con Discovery oppure ancora no, ma il suo nome è stato preso in considerazione.

Drag Race Italia, le anticipazioni di Davide Maggio

Fra le altre anticipazioni di Maggio sul programma c’è anche la casa di produzione (che è Ballandi, la stessa di Ballando con le Stelle e di molti altri programmi di Rai Uno) e l’identikit degli altri due giudici: una drag queen ed una donna molto vicina alla comunità LGBT.

Drag Race Italia, svelata la casa di produzione e l’ipotetica nuova giudice https://t.co/ihfoFyVpbm #DragRaceItalia — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 30, 2021