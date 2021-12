Drag Race Italia ha incoronato la sua prima regina che, a sorpresa, è Elecktra Bionic.

La stallona piemontese è la prima drag queen italiana stronzette.#DragRaceItalia pic.twitter.com/ueKWLVI087 — ••🦋|| (@ex_hausted_) December 23, 2021

La stallona piemontese (vittima di un’aggressione omofoba nel 2018) è sempre stata fra le mie preferite fin dalla primissima puntata (è bella, simpatica, arguta, pungente ed alla moda), ma la sua vittoria è stata del tutto inaspettata. Dopo l’eliminazione di Luquisha Lubamba incoronata Miss Simpatia, era Farida Kant la favorita alla corona. Se Elecktra non ha infatti vinto nessuna sfida, Farida si è portata a casa due puntate su cinque (tre, se considerassimo il musical di Raffaella Carrà dove la vittoria le è stata scippata da Divinity). Eppure, nonostante questo, la corona è andata a Beinasco, un paesino in provincia di Torino.

Elecktra Bionic ha occupato ogni puntata i piani alti della classifica, non ha sbagliato un colpo nelle maxi challenge ed ha sempre portato in passerella ottimi look. Il suo punto forte però sono state le mini sfide che ha vinto per quattro settimane (su sei).

A congratularsi con lei anche Farida.

Condragulazioni @ElecktraBionic🖤Possa il tuo regno colorare l’Italia di splendore e rivoluzione👑 — Farida Kant (@FaridaKant) December 24, 2021

Condragulazioni, Elecktra, nostra Regina.

“Grazie per essere stato un bambino forte che si è sempre alzato,perché se questo è il mio presente e il mio futuro sarà spero migliore,è soltanto grazie quel bambino che nonostante tutto,sempre con un sorriso ha affrontato la vita a testa alta.”#DragRaceItalia pic.twitter.com/yXy2YFVD0x — ••🦋|| (@ex_hausted_) December 23, 2021

Drag Race Italia | Stagione 1 | Classifica

1) Elecktra Bionic

2) Farida Kant – Le Riche

4) Luquisha Lubamba

5) Ava Hangar

6) Divinity

7) Enorma Jean

8) Ivana Vamp

Dal prossimo 9 gennaio Real Time trasmetterà in chiaro Drag Race Italia.