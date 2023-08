Drag Race Italia, cast e quando inizia la terza stagione: in arrivo All Stars

Drag Race Italia ha scaldato i motori e ha annunciato la partenza della terza stagione con tanto di locandina che mostra i nuovi giudici. Si parte venerdì 13 ottobre.

Priscilla al centro, Chiara Francini alla sua destra, il nuovo innesto Paola Iezzi alla sua sinistra e Paolo Camilli alle sue spalle sopra il cofano di quella che sembrerebbe essere una macchina made in Italy.

Il cast non è ancora stato annunciato, ma è trapelato online da mesi e da me presentato in questi precedenti articoli per buona pace della produzione che mi avrà lanciato macumbe e maledizioni. Alla race concorreranno (rigorosamente in ordine alfabetico): Adriana Picasso, Amy Krania, Aurora Lightning; La Prada, La Sheeva, Leila Yarn, Lina Galore, Melissa Bianchini, Morgana Cosmica, Silvana Della Magliana; Sissy Lea, Sypario e Vezirja.

La data di partenza è – come già scritto – venerdì 13 ottobre e sarà trasmessa su Paramount+ e probabilmente in replica su MTV, canale compreso per gli abbonati di Sky.

Drag Race Italia, in arrivo un’edizione All Stars?

La notizia di oggi è però il probabile arrivo di una edizione All Stars. Il profilo Telegram “Spoiled Drag Race” che già in tempi non sospetti aveva parlato di rinnovo di Drag Race Italia su Paramount+, ha infine annunciato che è già stata acquistata anche un’altra stagione, oltre lo spin off All Star.

A ottobre vedremo quindi la stagione tre, nel 2024 la stagione quattro e infine un’edizione All Stars con le concorrenti più brave e divertenti che hanno già gareggiato. Giustizia finalmente per Farida Kant.