Sono attualmente in corso le registrazioni della terza stagione di Drag Race Italia che dopo essere stata scaricata da Discovery+ è approdata su Paramount+.

Al timone come sempre c’è Priscilla che sarà affiancata da Chiara Francini (confermata per il terzo anno consecutivo dopo lo splendido monologo al Festival di Sanremo) e da due new entry: Paola Iezzi del duo Paola & Chiara e l’influencer e attore visto in The White Lotus, Paolo Camilli.

Chi saranno le concorrenti di Drag Race Italia 3? Secondo il sempre ben informato sito di spoiler sul mondo di RuPaul’s Drag Race, Reddit/SpoiledDragRace, concorreranno per la corona ben in 13. Fra loro ci sarebbe anche Melissa Bianchini, prima artista transgender a partecipare al franchise italiano. Una scelta doverosa che vi avevo già preannunciato in questo precedente articolo. Al contrario delle previsioni, però, non è stata arruolata Lucrezia Borkia, scritturata per la seconda edizione e poi lasciata a casa ad un passo dall’inizio delle registrazioni per un presunto caso di positività al Covid.

Drag Race Italia 3, da Lina Galore a Silvana Della Magliana: il presunto cast ufficiale

A Melissa Bianchini si aggiungerebbero Atomika (out of drag fidanzato con Divinity della prima stagione), la sarda Aurora Lightning, la napoletana Sypario e le siciliane Sissy Lea e Leila Yarn. Dall’universo del Muccassassina (che lo scorso anno ha trionfato fra La Diamond, Nehellenia, La Petite Noire e Obama), arriverebbero Lina Galore, La Sheeva e Silvana Della Magliana. Dal Red di Bologna spazio per Morgana Cosmica, mentre da Milano arriverebbe solo La Prada. Chiudono il cast Amy Krania (già la amo per il nome che ha scelto) e la prima albanaese a partecipare al franchise, ovvero Vezirja.

Amy Krania

Atomika

Aurora Lightning

La Prada

La Sheeva

Leila Yarn

Lina Galore

Melissa Bianchini

Morgana Cosmica

Silvana Della Magliana

Sissy Lea

Sypario

Vezirja

Ovviamente sappiamo già chi vincerà.