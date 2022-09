Drag Race Italia 2, il video promo e le parole di Tommaso Zorzi: “Non piacevo a parte della comunità LGBT”

Il 20 ottobre tornerà Drag Race Italia con la sua seconda stagione. Una stagione più consapevole e politicamente scorretta, come sostenuto da Tommaso Zorzi fra le pagine di Vanity Fair.

Nel cast, oltre Baye Dame Dia che abbiamo conosciuto al Grande Fratello Vip, c’è metà Roma e metà Sicilia. Ci sarà La Diamond che è resident del Muccassassina (ma nata a Caltanissetta), la già citata Obama che è una sua collega di palco; ma anche Narciso e Panthera Virus (nate entrambe a Frosinone) e Nehellenia di Fiumicino. A loro cinque si aggiungono tre siciliane: Aura Eternal da Mondello (non ce n’è coviddi, cit); La Petine Noire di Palermo e Tanissa Yoncé. Una calabrese: Gioffrè; e una pugliese: Skandalove.

Di milanesi ne abbiamo già avuta una.

“La seconda stagione sarà consapevole, politicamente scorretta e inaspettata. Mi sono speso personalmente per aggiungere la mia sfida preferita, il roast (stand up comedy che prende di mira una o più persone dello show, ndr). E finalmente ci sarà! Tengo molto allo Snatch Game (la sfida in cui le drag queen imitano alcuni personaggi famosi, ndr) che conduco io e quest’anno diventerà virale grazie a un’interpretazione in particolare”.

E ancora:

“Prima dello show a una parte della comunità LGBTQ+ non piacevo ma poi ne ho ritrovato l’affetto. Non siamo una comunità unita come dovremmo essere: perdiamo tempo a combattere quelli che non sono i nostri veri nemici. Purtroppo non c’è una lobby LGBTQ+ come dicono, non riusciamo a essere tutti d’accordo, esistono persino gruppi contro Alessandro Zan, che si batte per i nostri diritti: se persino lui diventa un nemico allora non ce la faremo mai”.