Il franchise Drag Race è stato ufficialmente acquistato da un altro paese europeo dopo la Gran Bretagna (che vanta RuPaul’s Drag Race UK) e l’Olanda (che ha in palinsesto Drag Race Holland): sto parlando della Spagna, che in estate registrerà la prima stagione di Drag Race España.

Anche in questo Drag Race (come in Canada, Thailandia e Olanda) a condurre non sarà RuPaul (che si limita a presentare la versione americana, britannica e australiana), ma una sua collega, la famosa Supremme de Luxe.

Al momento non è stato reso noto né il cast dei giudici, né quello delle drag queen, anche se i casting sono ufficialmente chiusi.

Drag Race España sarà poi mandato in onda in tutto il mondo, America compresa, in lingua originale con sottotitoli in inglese ed in portoghese.

Ed è subito… Hola! Hola! Hola!

Drag Race debutterà prima o poi anche nel nostro paese con una versione tricolore? Ci sono delle possibilità?

A chiederlo a gran voce è stato un utente su Twitter che ha chiesto a Michelle Visage di “mettere una buona parola per lo spin off italiano”. La storica giudice del talent ha così risposto: “Sai quanto mi piacerebbe! Vorrei parlare italiano per farlo”. Una non-risposta che però ha fatto sognare migliaia di follower italiani.

Il nostro paese è pronto per un Drag Race Italia, a patto però che Platinette e la Signora Coriandoli ne stiano alla larga.