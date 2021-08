Drag Race è in continua evoluzione ed a poche ore dalla conferma del rinnovo per una quattordicesima stagione americana, dalla Spagna è arrivata la notizia di un amore sbocciato. Ad innamorarsi fra loro sono state Dovima Nurmi e Carmen Farala, concorrenti di Drag Race España.

Dovima e Carmen hanno regalato all’edizione spagnola di Drag Race tanta arte e tanto trash. Se la prima si è auto-sabotata rifiutando di eseguire il lipsync contro Sagittaria, la seconda ha addirittura vinto l’edizione con una performance da urlo.

Ad annunciare l’inizio della loro storia è stata Dovima Nurmi su Instagram con un lunghissimo post strappalacrime dedicato a Carmen Farala.

“E vissero felici e contenti” – ha scritto Dovima su Instagram – “Ho amato ognuno dei miei compagni, ma con Carmen qualcosa è sfuggito di mano. È sempre stato difficile per me aprirmi alle persone e fare nuove amicizie per paura di essere ferito, ma a volte non vengono a farci del male ma a sanare il danno che gli altri ci hanno fatto… ed è quello che Carmen ha fatto, rompendo tutti i miei schemi e mostrandomi che anche in situazioni complicate e non comuni, nel bel mezzo di una competizione, può nascere una connessione con qualcuno che raramente ho sentito”.

E ancora:

“Mi ha smantellato completamente dall’interno fino a raggiungere il profondo di me, rompendo tutta la mia armatura, potendo mostrarmi vulnerabile con lei, potendo essere me stesso…”. […] Carmen ha fatto mille cose per me, non solo il costume della puntata di Rosalia. A tutto questo si aggiungono le ore insieme, i viaggi in macchina dove mi stringeva la mano dicendomi che sarebbe andata tutto bene, gli abbracci al mattino, i ‘Dovi non ti arrendere’. Le telecamere registrano solo il 10% della storia”.

[…] “Non sono andata lì per vincere e l’ho detto dall’inizio, non sono completa per vincere un concorso come questo, ma senza volerlo ho vinto il miglior premio che potessi mai immaginare, lei. Non so cosa ci porterà il destino o il futuro, ma ho solo una cosa chiara, Carmen ti ho amato ieri, ti amo oggi e ti amerò fino al resto dei miei giorni. Grazie per avermi sostenuto, rimproverato, corretto e amato così come sono. Ti amo”.