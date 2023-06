Draft Nba 2023, Wembanyama e le sorprese. Golden State: ecco Chris Paul

Il draft Nba 2023 tra conferme e sorprese. Victor Wembanyama, prima scelta assoluta, è destinato a segnare un’epoca con i San Antonio Spurs. Alle spalle del francese 19enne, una nuova generazione di talenti. I Charlotte Hornets hanno usato la seconda scelta assoluta per selezionare Brandon Miller, mentre i Portland Trail Blazers con il numero 3 hanno chiamato Scoot Henderson. C’è spazio anche per la prima coppia di gemelli tra le prime 5 top picks. Con il numero 4, gli Houston Rockets hanno chiamato Amen Thompson. Suo fratello Ausar, pochi minuti dopo, è andato ai Detroit Pistons. Alla nottata del draft si aggiungono le trattative parallele tra le franchigie. E il ‘botto’ del giorno è il passaggio di Chris Paul dai Washington Wizards ai Golden State Warriors, che spediscono nella capitale Jordan Poole e il suo pesantissimo contratto. Per Paul, superstar a secco di titoli, ecco l’ultima vera chance di puntare all’anello di campione Nba con Stephen Curry e, se dovesse restare a San Francisco, con Draymond Green.