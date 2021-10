Grande reunion tra le leggende del rap americano per l’halftime show del Super Bowl 2022: tutti i protagonisti annunciati.

Il Super Bowl 2022 avrà un halftime show dedicato agli amanti della musica hip hop e della cultura urban. Il 13 febbraio al SoFi Stadium di Inglewood, in California, gli occhi saranno puntati tutti su alcune delle leggende più brillanti della musica rap a livello mondiale. Si ritroveranno sul palco Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg e altri due mostri sacri come Mary J. Blige e Kendrick Lamar. Un annuncio che ha fatto esplodere l’entusiasmo tra i fan.

Eminem

Super Bowl 2022, halftime show: protagonisti Eminem e Dr. Dre

Per la prima volta sullo stesso palco si ritroveranno dunque non solo Eminem e il suo ‘padrino’ Dr. Dre, insieme all’amico Snoop Dogg, ma anche Mary J. Blige e Kendrick Lamar, il rapper da premio Pulitzer. Ad annunciare la notizia è stato Dre attraverso Twitter: “Sono davvero entusiasta di condividere il palco con i miei amici per il Pepsi Halftime Show. Questa performance introdurrà la prossima saga della mia carriera“.

Anche Eminem ha confermato la sua presenza: “Dre day a febbraio, ci sono!“. In un comunicato Jay-Z, fondatore della Roc Nation, tra le società che organizzano lo show, ha descritto i protagonisti di questo straordinario spettacolo: “Dre è un musicista visionario, Snoop Dogg un’icona, Kendrick Lamar un giovane piniere della musica. Loro tre prenderanno il centro del campo per una performance secolare. Si uniranno il genio lirico Eminem e l’intramontabile regina Mary J. Blige. Qui si fa la storia“.

Halftime Show 2022: le reazioni dei fan

Ovviamente cinque protagonisti di tale portata non potevano non entusiasmare i fan. Sui social qualcuno scrive: “Gli ingredienti per il miglior halftime di sempre“. Qualcun altro sottolinea invece come sia del tutto inaspettato. Insomma, di energia ce n’è già da vendere. Non resta che contare i giorni fino a uno spettacolo destinato a rimanere nella storia. Di seguito il post con la loro presentazione: