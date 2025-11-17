DR Congo sorprende e conquista lo spareggio per il Mondiale

Le qualificazioni africane per il mondiale riservano sempre sorprese. Nigeria e Camerun non sono riusciti a ottenere la qualificazione diretta e sono stati costretti a giocare gli spareggi, posizionandosi dietro a Sudafrica e Capo Verde. Entrambe le squadre hanno avuto l’opportunità di ripartire in un torneo a quattro squadre insieme a Gabon e Repubblica Democratica del Congo in Marocco. Eppure, sorprendentemente, le due squadre di spicco si sono fermate, non riuscendo a qualificarsi per il mondiale negli Stati Uniti, Canada e Messico. Il vero colpo di scena è stato rappresentato dalla Repubblica Democratica del Congo, che non disputava una fase finale di un mondiale dal 1974, quando era conosciuta come Zaire.

La DR Congo ha iniziato in modo promettente, battendo il Camerun grazie a un gol di Mbemba. In finale contro la Nigeria, le cose inizialmente sembravano favorevoli ai nigeriani, in vantaggio dopo tre minuti con un gol di Onyeka. Tuttavia, un pareggio di Elia ha ribaltato la situazione. Durante i tempi supplementari, un gol della DR Congo è stato annullato, portando il match ai rigori, in cui i nigeriani hanno già dovuto rinunciare a Osimhen, Lookman e Chukwueze. I rigori hanno visto errori cruciali da parte di Bassey, Moses Simon e Ajayi, mentre Mbemba ha segnato il rigore decisivo, regalando la vittoria ai congolesi.

La Repubblica Democratica del Congo non accede direttamente ai mondiali, ma parteciperà a un torneo di sei squadre in Messico, insieme a Nuova Caledonia, Bolivia e altre rappresentative centroamericane. Solo due squadre passeranno e si attende di vedere se l’Africa conseguirà una decima qualificazione per il mondiale del 2026.