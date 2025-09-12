DPI intelligenti: sicurezza e innovazione in Italia 4.0

L’evoluzione tecnologica sta influenzando profondamente il settore della sicurezza sul lavoro. I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) stanno cambiando, diventando strumenti “intelligenti” che non solo proteggono, ma assistono e monitorano i lavoratori, dando vita a una nuova era di “Sicurezza 4.0”, in cui la prevenzione diventa proattiva e personalizzata.

Nel campo della logistica e della produzione, gli esoscheletri offrono supporto fisico, riducendo il carico su schiena, ginocchia e spalle. Questi dispositivi, che possono essere passivi o attivi, diminuiscono non solo il rischio di infortuni, ma anche la fatica, migliorando l’efficienza lavorativa.

Gli occhiali con realtà aumentata (AR) trovano applicazione in ambienti industriali complessi. Questi dispositivi sovrappongono informazioni utili direttamente nel campo visivo, consentendo ai lavoratori di mantenere le mani libere e la concentrazione. In caso di necessità, possono connettersi con esperti in remoto, ottimizzando così i tempi di intervento.

Gli indumenti smart, come giacche e pantaloni con sensori, monitorano in tempo reale le condizioni fisiche e ambientali del lavoratore. Questi DPI possono rilevare gas tossici, temperatura corporea, frequenza cardiaca e postura, attivando un allarme in caso di valori anomali.

I caschi intelligenti funzionano come centri di comando. Con sensori integrati, possono monitorare l’ambiente e la salute del lavoratore, visualizzando dati cruciali e allarmi direttamente nel campo visivo. Questi possono includere allerta su gas pericolosi, istruzioni operative e persino rilevamento di cadute.

Infine, le calzature ergonomiche antifatica riducono stress e affaticamento, avvisando in caso di sbilanciamento. Questa integrazione dei DPI intelligenti non solo offre maggiore protezione, ma genera anche dati preziosi per ottimizzare i protocolli di sicurezza nel lavoro.