PERUGIA – Da lunedì diventeranno “zona rossa” per 15 giorni i comuni della provincia di Perugia dove si registra una maggiore incidenza di contagi e dove sono stati riscontrati casi di varianti del Covid.

Lo ha comunicato nel tardo pomeriggio la governatrice Donatella Tesei, che in un briefing con la stampa, ha annunciato la firma di un’ordinanza regionale volta a limitare i contagi nelle aree più critiche della regione.

Le misure “chirurgiche” nella regione – che per il resto sarà ancora arancione – sono quelle del Dpcm del 14 gennaio scorso e prevedono restrizioni alla circolazione delle persone e all’apertura delle attività commerciali. I territori ad ora sotto esame per l’applicazione delle misure restrittive in programma sono soprattutto il Perugino, la zona di Bastia Umbra e il Lago Trasimeno, dove sono stati accertati soggetti positivi alla variante “inglese” del virus. La variante “brasiliana” è stata, per ora, individuata prevalentemente in cluster ospedalieri e in un solo caso nei tamponi effettuati sul territorio.

La mappa esatta dei comuni “rossi”, è stato spiegato, è in corso di valutazione da parte della Regione Umbria e verrà definita da domani.