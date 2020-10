Da Gianfranco Vissani a Natale Giunta passando per Cristina Bowerman. Gli chef commentano le nuove misure del Dpcm illustrato ieri da Giuseppe Conte. “I tavoli da sei? Se uno ha un ristorante grande, va bene. Ma il problema è per chi ha locali piccoli, cioè moltissimi piccoli imprenditori in Italia. A Roma sono tutte piccole attività, familiari. Come si fa a distruggere queste attività che hanno dato lustro a questo paese? Come si fa? Cerchiamo la qualità del cibo, ma l’abbiamo massacrata. Avrebbero dovuto avere più rispetto per un settore che produce il 13% del Pil”, commenta Vissani all’Adnkronos, le nuove misure del Dpcm illustrato ieri da Giuseppe Conte.

Fonte