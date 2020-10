Nel nuovo Dpcm, che verrà ufficializzato a breve, sarebbe prevista una forte stretta su feste e riunioni private, ritenute cause primarie dei nuovi contagi da Covid 19, con un limite massimo di trenta partecipanti imposto a matrimoni, battesimi, comunioni e cresime. Per quanto riguarda le nozze, secondo l’avvocato Gian Ettore Gassani, Presidente Nazionale e fondatore dell’Ami (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, “molti matrimoni non si celebreranno più”. Ma a preoccupare Gassani sono gli “eventuali danni psicologici” che i rinvii delle nozze potrebbero creare. “Un problema sociale, grande, da non sottovalutare”.

Fonte