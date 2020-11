Resta dell’idea che “ci vorrebbe un lockdown a Napoli” Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza Covid-19. Lo ha ribadito ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. Ai conduttori che gli fanno notare come, con il nuovo Dpcm e l’ordinanza ministeriale che ne è seguita, la maggioranza del Paese sia ‘gialla’, Ricciardi risponde “sì, ma è una fascia comunque pericolosa – avverte – perché di fatto può peggiorare da un momento all’altro se non prendiamo misure. Faccio l’esempio di Napoli: è all’interno di una regione gialla che è la Campania, però già 2-3 settimane fa ho detto che andava chiusa”. E anche oggi il docente di Igiene dell’università Cattolica ripete che “sicuramente l’area metropolitana di Napoli è già un’area a rischio, anzi i dati sono addirittura peggiorati”.

