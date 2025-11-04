19.9 C
Downton Abbey il gran finale: emozioni dalla Gran Bretagna

Da stranotizie
Mercoledì 5 novembre alle 15, la Multisala Politeama ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Cinema d’argento”. Questa settimana, il film in programmazione è “Downton Abbey – Il gran finale”, diretto da Simon Curtis, con un ticket di ingresso a soli 3 euro.

Interpretato da attori del calibro di Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Paul Giamatti ed Elizabeth McGovern, il film si ambienta nell’estate del 1930, in un periodo di profonde trasformazioni sociali e culturali. Protagonista è Lady Mary Crawley, interpretata da Michelle Dockery, che dopo un divorzio si confronta con il disprezzo della rigida aristocrazia provinciale. La sua reputazione è compromessa e i salotti in cui un tempo era benvenuta ora le chiudono le porte.

In parallelo, i problemi finanziari della famiglia Crawley aumentano, poiché la tenuta di Downton necessita di costosi lavori di ristrutturazione. La prospettiva di dover vendere la residenza londinese incombe minacciosa sul futuro dei Crawley.

Il film, pur mantenendo il consueto contrasto tra gli eleganti saloni e i sotterranei della servitù, si distingue per una maggiore sobrietà rispetto ai precedenti capitoli. Simon Curtis dirige con maestria, creando un racconto coeso e ben equilibrato, che dà spazio ai personaggi e alla loro evoluzione.

“Downton Abbey – Il gran finale” rappresenta un commiato significativo per una saga che ha toccato il cuore di molti spettatori, un saluto affettuoso e ricco di emozione.

