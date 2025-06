Down Intesa Sanpaolo: problemi di accesso all’app oggi

Nella mattinata di martedì 3 giugno 2025, molti clienti di Intesa Sanpaolo hanno riscontrato difficoltà ad accedere all’app della banca, a causa di un malfunzionamento nei sistemi informatici. Circa il 60% degli utenti ha segnalato problemi, con picchi di segnalazioni intorno alle 11:00. Secondo i dati di Downdetector, i disservizi hanno colpito in particolare le aree metropolitane, dove la concentrazione di utenti è maggiore. Le problematiche riguardano principalmente l’uso dell’app e il login al portale online.

Le statistiche raccolte indicano che il 61% degli utenti ha avuto problemi con l’app, il 33% ha segnalato malfunzionamenti nella piattaforma di home banking e il 6% ha riscontrato rallentamenti nel login via web. Questo evento rientra nei “down informatici”, che possono derivare da molte cause, come aggiornamenti errati o sovraccarico dei server. Attualmente, non sono disponibili dichiarazioni ufficiali da parte della banca riguardo le cause specifiche del problema.

Downdetector ha fornito anche una mappa delle segnalazioni, evidenziando una diffusione dei problemi in tutta Italia, con maggiore incidenza nelle città principali. In situazioni di down informatici, si consiglia agli utenti di attendere la risoluzione del problema e di verificare se il malfunzionamento dipenda dalla propria connessione o dispositivo. Se i problemi persistono nonostante i tentativi di risoluzione, l’unica opzione è attendere un aggiornamento dalla banca.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it