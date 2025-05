Down internazionale per X: difficoltà di accesso oggi 30 maggio

Il social network X, ex Twitter, sta affrontando disservizi significativi nella serata del 30 maggio 2025, impedendo agli utenti di accedere normalmente ai messaggi. Le segnalazioni registrate da Downdetector indicano un problema di portata internazionale, con utenti colpiti in diversi paesi. Questi episodi di malfunzionamento non sono nuovi, poiché anche nel mese di maggio si sono verificate situazioni analoghe, risolte generalmente nell’arco di poche ore.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com