Down di X: Malfunzionamenti globali e segnalazioni in aumento

Problemi per X, il social di Elon Musk, oggi 22 maggio 2025. Numerose segnalazioni di malfunzionamenti sono emerse su Downdetector, il sito che monitora le anomalie online. Gli utenti si trovano in difficoltà nel consultare commenti e risposte ai tweet nel proprio feed. Le segnalazioni non riguardano solo l’Italia, ma provengono anche da diversi paesi nel mondo.

Questa non è la prima volta che X affronta problemi significativi. Due mesi e mezzo fa, il 10 marzo, Musk attribuì un altro disservizio a un massiccio cyberattacco indirizzato alla piattaforma.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com