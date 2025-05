Down di Canva: Problemi di accesso in tutta Italia

Il 26 maggio 2025, a partire dalle 8:30, molti utenti in Italia hanno riscontrato problemi nell’accesso alla piattaforma di graphic design online Canva. Le segnalazioni, che hanno raggiunto un picco di oltre 800 entro le 9:30, riguardano principalmente l’impossibilità di caricare il sito. Le città colpite includono Milano, Roma, Bologna, Napoli e Bari. Secondo il servizio di monitoraggio Downdetector, il 58% delle segnalazioni riguarda l’accesso al sito, il 23% la connessione ai server e il 19% l’app mobile.

Canva ha confermato l’esistenza del problema, attribuendolo a un errore che causa timeout durante il caricamento. Questo impedisce agli utenti di accedere ai contenuti, perché il sistema non riesce a stabilire una connessione stabile entro un tempo prestabilito. Il fenomeno non è isolato, poiché in passato Canva ha già subìto rallentamenti causati da bug nelle interfacce di programmazione (API) o guasti nelle reti di distribuzione dei contenuti (CDN), che possono rendere inaccessibile la piattaforma in alcune aree.

Il team di Canva è attualmente al lavoro per risolvere il problema, invitando gli utenti a monitorare la pagina ufficiale dello stato dei servizi. Per chi continua a riscontrare difficoltà, si consiglia di controllare la connessione Internet, svuotare la cache del browser o provare un altro dispositivo. Un riavvio del router potrebbe anche aiutare a risolvere eventuali problemi locali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it