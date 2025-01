Dovrebbe essere la città dei gatti, ma non se ne vedono: che fine hanno fatto?

Kuching, capitale del Sarawak nel Borneo malese, è una città unica dove i gatti sono considerati simboli di cultura e tradizione. Sebbene non ci siano molti felini in circolazione, la loro presenza simbolica è evidente ovunque. L’origine di questa passione per i gatti è legata a storia, mitologia e tradizioni locali. Il nome Kuching potrebbe derivare dalla parola malese “kucing,” che significa gatto, ma ci sono varie altre interpretazioni.

Uno dei luoghi emblematici è il Museo dei Gatti, fondato nel 1993, che ospita oltre quattromila oggetti legati ai gatti, da dipinti a statue, inclusa una mummia di gatto dall’antico Egitto. Ogni sala del museo esplora il ruolo dei gatti come simboli di fortuna e protezione. Quest’importanza si riflette nella società di Kuching, dove statue di gatti decorano la città come segni di benessere. Una delle statue più famose è quella del gatto bianco di Jalan Padungan, alta oltre due metri, che accoglie i visitatori.

Nonostante la mancanza di grandi colonie di gatti, la città ha elevato i felini a simboli culturali, rendendoli parte integrante della vita comunitaria. Le statue, i murales e le tradizioni legate ai gatti arricchiscono l’atmosfera di Kuching. La città non è solo un luogo fisico, ma un tributo ai gatti e alla loro importanza nella cultura locale. Kuching è quindi una meta imperdibile per gli amanti dei gatti e offre a tutti un’opportunità di scoprire come un animale possa diventare un’icona di fortuna e prosperità, rendendo ogni passeggiata un’esperienza indimenticabile.