Dovrebbe andare a scuola con lei

Dopo le critiche di Mogol sulla performance di Giorgia a Sanremo 2025, Cristiano Malgioglio è intervenuto per difendere la cantante. Durante una telefonata a Storie Italiane, Malgioglio ha espresso il suo nervosismo riguardo alle affermazioni di Mogol, suggerendo che dovrebbe “andare a scuola” da Giorgia. Ha sottolineato che quest’ultima non ha solo una voce, ma uno strumento, definendola la migliore cantante della sua generazione.

Mogol aveva suggerito che Giorgia canta come si faceva trent’anni fa e che “usa troppo la voce”. Questa critica non è stata ben accolta da Malgioglio, che ha continuato a difendere l’artista, chiedendo provocatoriamente quali cantanti fossero stati lanciati da Mogol. Ha affermato che Giorgia è un miracolo e che non esiste una voce simile in circolazione, auspicando anche la sua partecipazione all’Eurovision.

Le opinioni di Malgioglio hanno trovato supporto anche in Valerio Scanu, che ha espresso solidarietà verso Giorgia. Ospite a La volta buona, Scanu ha dichiarato che nel 2025 saper cantare sembra essere diventato una colpa e ha sostenuto che Mogol perde credibilità con certe affermazioni. Entrambi gli artisti hanno quindi evidenziato l’importanza del talento di Giorgia, ribadendo la loro incredulità verso le critiche mosse nei suoi confronti.