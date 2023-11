Dovevano sposarsi ma scopre l’orribile verità: li picchiava senza pietà

E’ stata una storia agghiacciante quella di una donna che doveva sposarsi ma che poi ha scoperto l’orribile verità, il suo compagno con il quale aveva deciso di sposarsi e condividere la propria vita era una persona terrificante e crudele.

La donna proprietaria di due bulldog francesi aveva iniziato a notare che i suoi due cuccioli avevano ferite e lesioni inspiegabili. Rio de Janeiro una storia terribile ha sconvolto un’intera comunità, una rivelazione che avrebbe segnato per sempre la vita di una giovane donna e dei suoi fedeli amici a quattro zampe.

Picchiati e maltrattati dallo sposo scoperto grazie ad uno stratagemma

Una donna di nome Nina Mandan che conviveva con i suoi adorabili piccoli bulldog francesi, Victoria e Gucci aveva iniziato a notare qualcosa di inquietante nel comportamento dei suoi amati animali domestici.

La giovane che era in procinto di convolare a nozze con il suo fidanzato Rafael Hermida aveva iniziato a notare che qualcosa non andava, infatti nonostante l’uomo manifestasse apertamente un affetto eccessivo nei confronti dei cani c’era qualcosa che alla ragazza proprio non tornava.

La giovane aveva iniziato a notare che i cani manifestavano un malessere profondo e spesso trovava ferite inspiegabili sul corpo dei poveri animali, la sua preoccupazione era diventata tale da portare spesso i piccoli dal veterinario dove il quadro che iniziava a delinearsi era sconcertante

La giovane mossa da un profondo istinto protettivo e dal desiderio di capire cosa stesse succedendo a quelli che considerava come dei figli decise di installare delle telecamere di sicurezza per capire come i piccoli potessero provocarsi delle profonde ferite

La giovane aveva alcuni sospetti, dato che il suo fidanzato dimostrava un affetto per i cani e non sembrava essere ricambiato, le immagini catturate dalla telecamera installata in casa non hanno lasciato alcun dubbio .

Alcune scene di una crudeltà inaudita sono state riprese in video Hermida, l’uomo che avrebbe dovuto essere suo marito, abusava brutalmente de poveri cagnolini .

Ogni colpo inferto ai poveri animali e ogni atto di violenza immortalato dalla telecamera erano come una pugnalata al cuore per la ragazza innamorata che aveva scoperto un comportamento allucinante , un tradimento della sua fiducia che l’aveva lasciata inorridita e estremamente in collera con l’uomo che sarebbe dovuto diventare suo marito.

Nonostante fosse innamorata di Rafael Hermida la donna ha preso una decisione che ha cambiato per sempre la loro vita, la collera per aver picchiato i suoi cuccioli le fece prendere una decisione importante ovvero quella di annullare le nozze e soprattutto quella di condividere sui social il video delle violenze subite dai suoi poveri bulldog francesi.

Dopo la pubblicazione del video l’indignazione per il comportamento dell’uomo è stata tale da costringerlo alla fuga, infatti Rafael temendo ripercussioni è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Attualmente la polizia sta indagando e cercando l’uomo, mentre Victoria e Gucci che oltre alle percosse hanno subito gravissimi maltratta,menti tanto da dover essere ricoverati per giorni sono rimasti molto traumatizzati ma ora che l’uomo è lontano hanno iniziato a guarire grazie anche al sostegno della comunità e soprattutto grazie anche alla dedizione di Nina che ha fatto si che i suoi cuccioli non dovessero mai più veder l’uomo crudele e non subire mai più un maltrattamento.

La pubblicazione del video sui social ha ricevuto moltissime opinioni contrastanti, infatti in molti hanno sostenuto la decisione della giovane mentre altri hanno affermato che il suo comportamento in quello che sarebbe dovuto diventare suo marito non è stato corretto e che avrebbe potuto gestire la situazione in modo diverso. E’ opinione comune però che l’uomo che ha tradito la sua fiducia picchiando brutalmente i suoi migliori amici a quattro zampe meritasse anche di essere arrestato cosa che sfortunatamente ancora non è avvenuta.

La donna molto protettiva ha trovato il modo per salvare i suoi amici a quattro zampe da una vita di sevizie e brutalità e probabilmente, l’ha scampata anche lei grazie proprio ai suoi cuccioli