Dove vederla in TV, orari

L’11 settembre 2024 segna l’inizio ufficiale del percorso dell’Italia nella Coppa Davis, con il debutto degli azzurri, campioni in carica, contro il Brasile. La squadra italiana, composta dai singolaristi Arnaldi, Berrettini e Cobolli, e dai doppisti Bolelli e Vavassori, scenderà in campo all’Unipol Arena di Bologna. Il girone che precede le finali di Malaga è stato aperto ieri e nel Gruppo A sono presenti anche Belgio e Olanda, avversarie dell’Italia in programma rispettivamente per venerdì e domenica.

Per la sfida contro il Brasile, il primo incontro di singolare inizierà alle 15:00, seguito dal secondo confronto e infine dal match di doppio. Gli appassionati potranno seguire le partite in diretta su Rai 2 fino alle 19:40 circa, successivamente si sposteranno su Rai Sport, oltre a poterle vedere su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Inoltre, le partite saranno disponibili in streaming su RaiPlay e per gli abbonati anche su Now e SkyGo.

La competizione di quest’anno si presenta particolarmente importante per l’Italia, che cerca di difendere il titolo conquistato nella precedente edizione. Il clima di attesa è palpabile tra i tifosi e gli esperti del settore, augurandosi di vedere in azione i tennisti italiani in una manifestazione così prestigiosa.

Il cammino verso la finale di Malaga è appena iniziato e ogni match sarà cruciale per accumulare punti e avanzare nella competizione. La squadra italiana, grazie alla sua esperienza e talento, spera di affrontare con determinazione ogni sfida e di arrivare il più lontano possibile nel torneo.

In definitiva, la Coppa Davis rappresenta un’opportunità non solo per dimostrare le proprie capacità a livello internazionale, ma anche per rafforzare il legame tra sportivi e tifosi, unendo l’Italia in un mix di emozioni e competizione. La giornata di oggi è solo l’inizio di un avvincente percorso che potrebbe riservare grandi sorprese e successi.