Dove Trovare e Svuotare il Cestino di WhatsApp per Liberare Spazio

Il presunto “cestino nascosto” di WhatsApp ha suscitato attenzione nei media, suggerendo una nuova funzione per liberare spazio nella memoria del telefono. Tuttavia, non esiste alcun cestino segreto; ciò che viene definito “cestino nascosto” è in realtà la funzione “Gestisci spazio”, già disponibile da tempo. Questa funzione aiuta a identificare rapidamente file multimediali – come foto, video e messaggi – accumulati nelle chat, permettendo di rimuovere quelli non più utili e liberare così memoria preziosa senza eliminare dati importanti.

Per utilizzare questa funzione, su Android, è possibile seguire una serie di passaggi: aprire WhatsApp, selezionare la scheda Chat, accedere alle Impostazioni, poi a Archiviazione e dati e infine a Gestisci spazio. Da qui, è possibile scegliere la chat da eliminare, selezionare i singoli elementi o eliminarli tutti. Inoltre, esiste un metodo alternativo: tramite un file manager, si può accedere allo specifico percorso in cui WhatsApp archivia i file ricevuti (Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media) e cancellare manualmente immagini, video e documenti, recuperando così spazio senza passare per l’app.

Questa procedura, se eseguita con attenzione, può liberare anche decine di gigabyte di spazio. Si consiglia di ordinare i file per dimensione per individuare facilmente quelli più pesanti e meno rilevanti, evitando cancellazioni indesiderate e considerando di fare eventuali backup.