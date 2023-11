Dove sono le zanzare in inverno? Ecco dove si nascondono

In inverno non ci sono zanzare, ma dove sono e dove si nascondono? Vediamo che cosa ci dicono gli esperti sull’argomento.

D’estate uno dei problemi principali per le persone è quello relativo alle zanzare. La loro presenza rende davvero difficile, a volte, potersi intrattenere in qualche posto all’aperto. Ma pensiamo se queste si intrufolano in casa, anche in questo caso avremo un tormento continuo.

Il loro ronzio e il fatto che pungono costantemente le persone che hanno vicino può essere davvero fastidioso. Poi, d’inverno spariscono. Ma dove sono le zanzare in inverno? Se d’estate escono allo scoperto e trovano il loro habitat ideale, d’inverno, però, le cose cambiano.

Cerchiamo di capire meglio che cosa succede a questi insetti, che cosa hanno scoperto gli esperti sull’argomento e se possiamo prendere qualche informazione utile.

Dove sono le zanzare d’inverno: cosa dice la scienza

Anche se molti di noi pensano che le zanzare siano solamente fastidiose, in realtà sono un elemento fondamentale per l’ecosistema, soprattutto nelle aree tropicali. Sono animali impollinatori, esattamente come le api, e poi sono cibo fondamentale per altri animali, soprattutto nello stato di larva.

Quindi, mai desiderare che le zanzare scompaiano. Detto questo, affrontiamo l’argomento principale di questo articolo: dove vanno quando si abbassano le temperature. In genere, una zanzara adulta non può sopravvivere ad una temperatura inferiore a 23 gradi.

Tuttavia, la natura ha preparato questi insetti per sopravvivere e, quindi, hanno una loro modalità per affrontare la stagione fredda. Gli esperti ci dicono che le zanzare vanno in una sorta di letargo che prende il nome di “diapausa“. In questo stato una zanzara non si nutre, non cresce e non si muove.

Per riuscire ad affrontare questo periodo in totale sicurezza, con l’arrivo dell’inverno, le zanzare cercano posti in cui nascondersi, come tronchi o grotte, oppure garage, cantine. Tutto questo per quanto riguarda la specie più comune in Italia, la Culex pipiens, e la Anopheles. La zanzara tigre, invece, non riesce a entrare in letargo.

Cosa sta cambiando

Molti di voi si saranno accorti che un tempo con la fine dell’estate sparivano anche le zanzare. Adesso le cose sono cambiate e la causa è l’aumento delle temperature globali.

Purtroppo per noi, accade sempre più spesso negli ultimi anni che le zanzare siano molto attive fino a ottobre inoltrato e oltre. Questo accade per due ragioni:

aumento delle temperature medie : anche in Italia ci siamo accorti che a ottobre e a novembre ci sono giornate molto miti anche al nord, dove di solito faceva molto più freddo negli anni scorsi;

: anche in Italia ci siamo accorti che a ottobre e a novembre ci sono giornate molto miti anche al nord, dove di solito faceva molto più freddo negli anni scorsi; arrivo di nuove specie: queste provengono principalmente dal Giappone e dalla Corea e sono particolarmente resistenti al freddo.

Ci sono alcune specie, come la Aedes japonicus o la Aedes koreicus che possono resistere all’inverno se le condizioni sono favorevoli alla loro sopravvivenza.

Quindi, ora sappiamo qualcosa in più su questi fastidiosi insetti, che le persone fanno fatica a sopportare a causa delle loro punture. Queste possono essere molto fastidiose e trasmettere malattie.