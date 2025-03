Dove si trovano, come funzionano e quali sono le novità

A partire dal 7 marzo 2025, sono stati introdotti i nuovi Tutor 3.0 su alcune tratte della rete autostradale italiana. Questo sistema di controllo della velocità, sviluppato da Autostrade per l’Italia e dalla Polizia di Stato, è progettato per migliorare la sicurezza stradale e offre una precisione maggiore rispetto alle versioni precedenti. Attualmente, è attivo su 26 tratte per un totale di circa 1800 km. A differenza degli autovelox, i Tutor misurano la velocità media dei veicoli lungo un tratto stradale, utilizzando una rete di sensori e telecamere che registrano il passaggio in due punti distinti. Se la velocità media supera i limiti, il sistema comunica automaticamente le informazioni alla Polizia Stradale.

Il funzionamento dei Tutor 3.0 avviene in quattro fasi: il primo portale identifica il veicolo e registra il passaggio; il secondo portale svolge la stessa funzione. Un software confronta i dati dei due portali per calcolare la velocità media. Se non ci sono infrazioni, i dati vengono immediatamente cancellati per garantire la privacy. Se viene superato il limite, il sistema identifica il conducente per la notifica della multa.

Le novità principali includono maggiore precisione nella rilevazione dei veicoli, anche in condizioni di scarsa visibilità, e la capacità di rilevare altre infrazioni, come sorpassi pericolosi o veicoli contromano. I Tutor 3.0 sono installati su diversi tratti autostradali, tra cui la A1, A9, A11, A14 e A27. Sono sempre segnalati da cartelli verdi e operano in qualsiasi condizione atmosferica, adeguandosi ai cambiamenti dei limiti di velocità.