Dove si nascondono le zecche nei cani? Zone da controllare su Fido

Tempo di parassiti ed è importante controllare sempre il pelo di Fido. Vediamo insieme dove si nascondono le zecche nei cani e dove cercare.

Ormai sono arrivate le belle giornate e trascorriamo molto tempo con i nostri amici a quattro zampe a passeggio nei prati o nei boschi o semplicemente correndo nel nostro giardino.

Tuttavia bisogna fare molta attenzione ai parassiti di questa stagione, ossia pulci e zecche, in quanto sappiamo quanto queste ultime possono essere dannose per la salute di Fido.

Nel seguente articolo vedremo insieme dove si nascondono le zecche nei cani e quali sono le zone del corpo di Fido da controllare ogni volta che torniamo a casa da una passeggiata.

Dove cercare le zecche nel cane?

I mesi primaverili e mesi estivi sono i mesi principali dove vi è una grande presenza di parassiti, come le zecche, le quali oltre ad irritare la pelle di Fido, possono trasmettere anche patologie al nostro amico a quattro zampe, per questo motivo bisogna fare molta attenzione a questo parassita.

Solitamente le larve e le ninfe della zecca si trovano nei boschi, sui prati, nelle aree di montagna o di collina e si annidano negli ammassi di foglie secche, nel terreno, sull’erba, ma anche nei luoghi dove vi è un allevamento o nelle stalle.

Sebbene le zecche siano prive di ali possono raggiungere il corpo del cane camminando sulle sue zampe proprio nel momento in cui il nostro amico peloso vaga nei prati o nei boschi. Ma possono attaccarsi sul corpo di Fido anche quando quest’ultimo si rotola sull’erba.

Per evitare che ciò accada, è molto importante applicare un antiparassitario per zecche al cane. Tuttavia, è necessario anche controllare dopo ogni passeggiata, pettinando il nostro amico a quattro zampe e toccando il corpo di quest’ultimo, se vi è la presenza di una zecca.

Quest’ultima ha una forma tondeggiante, ha quattro paia di zampe ed è di colore tra rosso e il marrone. Ma quale parte del corpo di Fido bisogna controllare per capire se il cane ha le zecche? Le principali parti del cane da controllare quando rientriamo da una passeggiata sono:

Zampe

Cavo ascellare

Tra le dita del cane (spazio interdigitale)

Sotto e dietro il collo

Dentro le orecchie

Interno dell’inguine

Zecca sul cane: cosa fare

Se dopo aver controllato il tuo amico a quattro zampe hai trovato una zecca, la cosa più importante da fare è toglierla.

In commercio ci sono delle pinzette fatte apposta per togliere la zecca dal corpo del cane, in mancanza è possibile utilizzare anche delle semplici pinzette per le sopracciglia.

È molto importante prendere la zecca con la pinzetta delicatamente, facendo attenzione a non schiacciarla, in quanto il parassita potrebbe rilasciare gli agenti infettivi che possono portare patologie al nostro amico peloso come l’Ehrlichiosi, la Malattia di Lyme, la Piroplasmosi.

Inoltre è molto importante, sempre per evitare che la zecca infetti il nostro amico peloso, rimuovere questo parassita entro le 48 ore.

Ciò perché la zecca dopo essersi nutrita del sangue di Fido, dopo le 48 ore rigurgita, eliminando anche gli agenti infettivi. Una volta rimossa la zecca è molto importante contattare il proprio veterinario.