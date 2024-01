Dove si nascondono le tartarughe e perché? Scopriamolo

Siamo abituati a vedere i nostri amici pelosi andare in cerca di un rifugio, ma non sono gli unici. Vediamo perché e dove si nascondono le tartarughe.

Chi lo dice che solo i nostri amici a quattro zampe possono nascondersi? Infatti anche le testuggini possono farlo e lo fanno anche spesso.

Se i gatti si nascondono quando sono malati o per sfuggire ai pericoli o agli estranei e i cani si nascondono quando hanno paura, per quale motivo si potrebbero nascondere le tartarughe?

Vediamo insieme, nel seguente articolo, il motivo per cui le tartarughe si nascondono e nello specifico dove si nascondono le tartarughe d’acqua dolce, le tartarughe marine e le tartarughe terrestri.

Perché le tartarughe si nascondono?

È risaputo che la maggior parte degli animali in natura tendono a nascondersi per sfuggire ai predatori. Tra gli animali che si nascondono, vi sono anche le tartarughe, sia quelle d’acqua sia le terrestri. Ma perché questi piccoli rettili si nascondono?

Più che nascondersi, le tartarughe tendono a rifugiarsi, e il rifugio per queste ultime è davvero fondamentale per la loro crescita e la loro sopravvivenza.

Infatti un nascondiglio dà a questi rettili sicurezza per potersi nutrire, proteggersi dai predatori, come la maggior parte degli animali, e per riprodursi in tranquillità.

Tuttavia, come ben sappiamo, esistono varie specie di tartarughe e ognuna di esse vive in un habitat differente, per questo motivo ogni tartaruga ha un suo nascondiglio. Vediamo insieme qui si seguito quale.

Dove si nascondono le tartarughe

Con il passare degli anni anche le tartarughe, come tanti altri animali, si sono abituate a una grande molteplicità di ambienti.

Per questo motivo sia le tartarughe marine, sia le tartarughe d’acqua dolce, sia quelle terrestri riescono a trovare rifugi che possano garantirgli sicurezza e protezione. Vediamo qui di seguito per ogni tartaruga che tipo di nascondiglio c’è.

Rifugi delle tartarughe marine

Le tartarughe marine possono costruire i propri rifugi sott’acqua, sia nelle fessure delle rocce marine, sia nelle cavità delle barriere coralline.

Tali nascondigli permettono alle tartarughe marine di sfuggire dai predatori acquatici e di avere un luogo sicuro e tranquillo dove poter riposare.

Tuttavia, per quanto riguarda la nidificazione, questi rettili emergono dall’oceano e scavano sulla terraferma delle buche dove poter deporre le uova. Dopo averle deposte le ricoprono per proteggerle dai predatori.

Rifugi delle tartarughe d’acqua dolce

Per quanto riguarda le tartarughe d’acqua dolce, ossia le tartarughe che vivono nei fiumi, nei laghi e negli stagni, trovano rifugio sott’acqua o lungo le rive.

Infatti le tartarughe d’acqua dolce possono nascondersi sott’acqua, sotto le rocce sommerse o le radici di piante, mentre altre possono considerare un luogo sicuro la riva del lago, del fiume o dello stagno.

Mentre se questi piccoli rettili si trovano in zone con fondali rocciosi possono rifugiarsi anche tra le spaccature delle rocce.

Rifugi delle tartarughe terrestri

Nel mondo ci sono diverse specie di tartarughe terrestri e ognuna di esse, basandosi sul clima e il tipo di terreno presente nel suo habitat, ha scoperto dove potersi nascondere.

Infatti le tartarughe che vivono nelle regioni che presentano terreni aridi, si nascondono in tane presenti nei suoli sabbiosi e rocciosi, che possono proteggerle dai predatori ma anche proteggerle dal sole caldo o dal freddo.

Mentre, le tartarughe che vivono nelle foreste pluviali trovano rifugio sotto le foglie e i detriti, i quali possono proteggerle dalla pioggia e fornirgli anche un’ottima copertura per la nidificazione.

Le tartarughe che invece vivono in zone con climi temperati, si nascondono solitamente in terreni ricchi di humus che possono proteggerle dalle variazioni delle temperature e darle sicurezza per la nidificazione.