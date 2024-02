Un problema comune che li affligge, ma dobbiamo fare attenzione anche a non lasciare libere in casa: dove si nascondono le pulci nel cane.

Ha iniziato a grattarsi? I motivi possono essere diversi ma di certo una delle prime ipotesi riguarda proprio questi minuscoli parassiti, colpevoli di numerosi problemi alla salute dei nostri amici a quattro zampe. Ma dove si nascondono le pulci del cane? Non solo sul corpo del nostro Fido ma anche in alcuni luoghi della casa, dove è assolutamente opportuno scovarle e ripulire prima di una infestazione: tutto quello che c’è da sapere.

Non solo prurito: come capire che si tratta di pulci

Non è un parassita che si nutrirà esclusivamente del sangue del cane, poiché non disdegnerà neppure quello di altri animali (uomo compreso). In natura ne esistono circa 2000 specie diverse, ma in linea generale le caratteristiche sono quasi sempre le stesse:

da 1 a 3 mm di lunghezza,

colore marrone scuro,

niente ali,

zampe lunghe e forti.

Sono proprio queste ultime che consentono al parassita di compiere salti lunghi per aggrapparsi con un balzo al pelo dell’animale, soprattutto lì dove i luoghi sono ideali per la sua proliferazione (luoghi caldi, umidi e ombreggiati). Ma se vediamo Fido grattarsi, è opportuno capire se ci sono altri segnali della presenza di questi parassiti, che si riproducono proprio sul suo manto:

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> Dove si nascondono le pulci in casa: sapendolo puoi difendere cane e gatto

Pulci del cane: dove si nascondono? Sul suo corpo e non solo

La stagione ‘preferita’ dalle pulci è sicuramente quella calda, poiché d’inverno non riescono a sopravvivere: è facile che dopo una passeggiata all’aria aperta si inizino a notare tutti i fattori prima elencati nel nostro Fido. E’ possibile che abbiano raggiunto con un salto (grazie alla forza e all’agilità delle loro zampe) sul manto dei nostri animali, nutrendosi del loro sangue e deponendo già le prime uova (dopo un giorno), da cui nasceranno altri esemplari.

Le zone più a rischio del corpo del cane per l’attacco delle pulci sono:

il dorso,

il retro delle orecchie,

la parte sottostante la coda,

nell’interno coscia,

sulla pancia.

Purtroppo il corpo di Fido non sarà l’unico ad essere ‘attaccato ‘da questi fastidiosi parassiti, che riescono a proliferare anche negli ambienti frequentati dal nostro amico a quattro zampe, che di certo ne è il portatore. Infatti in casa vi sono diversi luoghi ideali per la loro proliferazione, come ad esempio divani e tappeti, ma anche le cucce dei cani e tutti gli accessori al loro interno o nelle vicinanze (cuscini, tessuti, giochi).

Pulci del cane: come eliminarle?

Di sicuro se il nostro cane è solito frequentare ogni ambiente della nostra casa, letto compreso, è opportuno procedere con una profonda operazione di pulizia: consideriamo che le uova delle pulci possono essere cadute dal suo pelo ovunque, in modo particolare sui tessuti di tappeti e divani. E’ consigliata una disinfestazione degli ambienti, magari affidandoci a una ditta specializzata, che sia fornita degli strumenti necessari per la sua pulizia.

Il cane dovrà essere condotto a visita dal veterinario, ma prima è opportuno effettuare un lavaggio accurato del pelo, magari spruzzando uno spray insetticida consigliato dall’esperto. Infine se pensiamo che le pulci abbiano attaccato anche noi perché avvertiamo un fastidioso prurito, è opportuno affidarsi ai consigli di un esperto dermatologo.