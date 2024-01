Dove si nascondono i topi in casa e come eliminare il problema

Quali sono i posti dove si nascondono i topi in casa e come possiamo fare per eliminare questo grande problema? Alcune informazioni utili.

Un problema di chi vive in campagna, ma non solo, è quello di avere spesso, e non volentieri, i topi in casa, nel garage o nella taverna. Sono animali talmente piccoli e agili che si intrufolano dappertutto. Purtroppo, però, portano molte malattie e non va bene averli intorno.

Potrebbe succedere di vederne uno e poi di non trovarlo più da nessuna parte. Dove si nascondo i topi in casa? Quali luoghi ritengono sicuri e come possiamo fare per trovarli ed eliminare il problema?

Qui di seguito proveremo a rispondere a queste domande, dando anche dei consigli per allontanarli, non per ucciderli però, non vogliamo di certo dare loro del male.

Dove si nascondono i topi in casa? I posti che preferiscono

Il topo comune è un piccolissimo mammifero, un roditore che fa parte della famiglia dei Muridi. Ci sono topolini comuni, topolini selvatici e campagnoli di diverse tonalità di grigio e di lievi differenze fisiche.

Hanno in comune, però, una grandissima agilità che permette loro di andare veramente ovunque, anche in spazi talmente piccoli che non penseremmo mai di trovarli.

Innanzitutto, occorre capire bene da dove possono entrare. Un topo approfitta di ogni fessura, che sia a terra o sul soffitto. Non solo, ma i topi scavano, quindi, potrebbero crearsi da soli una via di accesso.

Spesso si intrufolona dalle condutture del gas, tubature idrauliche, dalle grate per il ricircolo dell’aria che si trovano in bagno. Approfittano di forellini o crepe sul muro.

Quindi, il primo passo da fare è sigillare tutte queste aperture. Subito dopo bisogna tenere pulito l’esterno della casa, quindi, non accumulare spazzatura, della quale sono praticamente ghiotti.

Se, per vostra sfortuna, ci sono dei topi in casa, questi andranno a nascondersi in buchi piccoli e bui. Scelgono il loro nascondiglio con molta cura durante il giorno. Può essere un cassetto, in una stanza della casa poco frequentata. Di solito, si nascondono nelle cantine, nel ripostiglio dove sanno che non potranno essere trovati.

Come tenere i topi lontano da casa

Una volta che ci si accorge della presenza di uno o più roditori in casa, che cosa bisogna fare? Avrete sicuramente pensato alle trappole per topi che hanno come esca qualcosa da mangiare, ma non è la soluzione migliore. Almeno, non quella che vogliamo suggerirvi in questo articolo.

Certo, si possono usare le trappole solo per intrappolarli, appunto, e poi rilasciarli in natura. Oppure, si può cercare di allontanarli con rimedi del tutto naturali.

I topi, così come altri animali, trovano fastidiosi alcuni odori o sostanze che noi usiamo regolarmente. Alcune di queste sono:

menta

bicarbonato

peperoncino

eucalipto

citronella

alloro

In alternativa potrebbero servire quei dispositivi ad ultrasuoni in grado di infastidirli e, quindi, di farli andare via immediatamente.

Come vedete ci sono diverse soluzioni per loro molto fastidiose, che non fanno male, ma che serviranno, messe nei punti giusti, a tenerli lontani.