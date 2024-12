Dove sarà svolto il servizio sociale di 1620 ore

L’ex presidente della Liguria, Giovanni Toti, ha patteggiato una pena di due anni e tre mesi per un caso di corruzione, convertita in 1620 ore di lavori socialmente utili. La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari durante un’udienza svoltasi al tribunale di Genova il 18 dicembre. Anche altri due imputati, l’ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, e l’imprenditore portuale Aldo Spinelli, hanno raggiunto accordi simili, con pene rispettivamente di 3 anni e 5 mesi e 3 anni e 3 mesi. Per Signorini e Spinelli è previsto un passaggio al tribunale di Sorveglianza per stabilire le modalità della pena, ma entrambi dovrebbero evitare il carcere.

Giovanni Toti svolgerà i lavori socialmente utili presso la Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), iniziando dalla metà di gennaio. Il giudice ha stabilito che Toti potrà effettuare oltre 15 ore a settimana di attività e avrà la possibilità di spostarsi in tutta Italia, a condizione che almeno il 10% delle ore sia dedicato al point emato-oncologico dell’ospedale San Martino di Genova. Toti ha manifestato la sua disponibilità a svolgere vari compiti, inclusa la guida per pazienti oncologici.

Le accuse formulate dai pubblici ministeri nei confronti di Toti includono corruzione nell’esercizio delle funzioni e finanziamento illecito ai partiti. In particolare, è stato contestato che il suo comitato elettorale avrebbe ricevuto 74mila euro dall’imprenditore Aldo Spinelli in cambio della proroga trentennale della concessione per il terminal portuale Rinfuse. L’avvocato difensore di Toti, Stefano Savi, ha specificato che il patteggiamento non implica una confessione di colpevolezza.

Nel corso dei prossimi due anni, Toti non sarà in grado di ricandidarsi. Il suo legale ha osservato che, al momento, non è un argomento di interesse. La vicenda rappresenta un capitolo significativo nella vita politica e personale dell’ex governatore, marcando una condizione di inattività forzata nel panorama politico ligure.